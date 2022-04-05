Тегеран, 5 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Автомобильный транзит грузов через территорию Исламской республики Иран продемонстрировал значительный рост за последний год, при этом показатель достиг отметки в 9,3 млн тонн, отмечает на официальном сайте министерство промышленности, шахт и торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Текущий показатель был достигнут в условиях COVID-19 на фоне различных международных и региональных ограничений, вызванных пандемией.

«Например, мы по-прежнему являемся свидетелями того, что границы Туркменистана закрыты для прямого транзита грузов в страны Центральной Азии. Аналогичным образом, из-за экономической ситуации в Афганистане транзит товаров в эту страну значительно сократился», — заявил Джавад Хедаяти, генеральный директор Иранского бюро транзита и международных перевозок.

Учитывая сложившиеся условия, достижение рекордного 98-процентного роста транзита является очень ценным, что свидетельствует об уникальном потенциале Ирана.

В марте 2022 года количество грузовых автомобильных перевозок достигло 43 000, что стало новым рекордом по сравнению со средним показателем прошлого года (который составлял 33 650 грузовиков).