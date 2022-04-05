Орск, Оренбургская область, , 11:58 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование дела о хищении крупной денежной суммы бывшим главным бухгалтером отдела полиции. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По данным следствия, бывший бухгалтер Орского линейного отделения МВД России на транспорте УТ МВД России по УрФО в 2019–2021 годы зачислила себе денежное довольствие в общей сложности на 824 тыс. рублей. Женщина имела доступ к программе обеспечения электронного документооборота и использовала служебное положение.

Экс-бухгалтеру инкриминируют присвоение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Материалы дела переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.