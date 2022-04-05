Симферополь, , 11:57 — REGNUM В Республике Крым за сутки в больницы доставлены 25 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 5 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 4 апреля, сообщалось о 33 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 146 крымчан, это на 28 заразившихся меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 157 человек. Подтверждена смерть пяти пациентов с этим диагнозом.

С начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 179 127 случаев заражения коронавирусом. Из общего числа выздоровели 170 786 человек. Скончались 5 125 крымчан. За два года через крымские ковид-стационары прошли 58 029 пациентов.