Тегеран, 5 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Современная иранская платформа потокового вещания, в которой есть академический раздел, предоставляет учащимся в Афганистане бесплатные образовательные курсы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 апреля.

(сс) hamonazaryan1 Онлайн

Filimo — это потоковый сервис, аналогичный Twitch. Преимуществом иранской платформы является учебный раздел, который предлагает образовательные курсы для студентов на персидском языке.

Платформа объявила о принятии решения помочь афганским студентам получить доступ к источникам образования в нынешней сложной ситуации. В связи с этим образовательные курсы от дошкольного уровня до девятого класса будут доступны для всех лиц, обучающихся в Афганистане.

Афганские учащиеся теперь могут пользоваться образовательным ресурсом Filimo по афганскому номеру телефона.

Школа Filimo официально начала свою работу в декабре 2016 года с целью изменить качество онлайн-образования.