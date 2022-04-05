Рамалла , , 12:00 — REGNUM Подразделения Армии обороны Израиля проводят серию спецопераций в Иерусалиме и на территории Палестинской Автономии. Об этом 5 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление начальника генерального штаба израильской армии генерала Авива Кохави.

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По его словам, кампания стала ответом на вспышку насилия со стороны палестинских радикалов, жертвами которых за последние две недели стали 10 человек.

«Израильская армия проникнет в каждый район, в каждый дом или подвал, чтобы арестовать преступников, чтобы мы могли остановить преступников. Мы будем работать везде и всеми средствами, чтобы остановить их», — заявил Авив Кохави.