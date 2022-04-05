Тегеран, 5 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. 4 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран направил в Вашингтон целый ряд посланий по переговорам в Вене, однако еще не получил никакого ответа от американской стороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Саид Хатибзаде заявил, что текущая приостановка переговоров в Вене вызвана отсутствием у США политического решения по данному вопросу.

«Мы не можем ждать вечно и ничего ожидать не собираемся; США должны принять свое политическое решение», — отметил Хатибзаде.

Иранский дипломат подчеркнул: «Правительство, с которым мы имеем дело, не из тех, кто выполняет свои обязательства. Вместо этого оно хочет использовать юридические инструменты, чтобы избежать выполнения договоренностей».

«Наше послание и требование предельно ясны. Мы попытались согласовать новый путь урегулирования нерешенных вопросов, но мы не получили нового ответа от американцев», — пояснил иранский представитель.