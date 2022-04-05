Донецк, 5 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики установили контроль над 139 населенными пунктами, сообщил 5 апреля штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 5 апреля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила и установила полный контроль над 139 населенными пунктами, включая Октябрьское, Шевченко, Новобахмутовку», — сообщили в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.