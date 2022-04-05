Вашингтон, 5 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Недавнее решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не открывать школы для девочек в Афганистане обсудили специальный представитель Госдепартамента США по Афганистану и бывший президент страны Хамид Карзай.

Darivoa.com Школа для девочек

Томас Уэст 4 марта написал в Твиттере, что имел беседу с Хамидом Карзаем об открытии школ для девочек старше шестого класса.

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«Мы обсудили желание афганского народа о возвращении девочек в школу, и необходимость процесса консультаций для определения будущего страны», — сообщил он.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались вновь открыть школы для девочек, хотя должны были сделать это в соответствии со своими обязательствами.

Действия радикалов вызвали широкую реакцию внутри страны и за рубежом.