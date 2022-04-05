Тегеран, , 12:10 — REGNUM Текущие отношения между Таджикистаном и Ираном далеки от потенциально возможных, учитывая культурную и историческую близость двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Выступая с этим заявлением в эксклюзивном интервью Iran Daily, заместитель посла Таджикистана в Тегеране Мозаффар Мохаммади заявил, что после выборов в Иране первый зарубежный визит президента Ибрагима Раиси состоялся в Душанбе в сентябре 2021 года, в ходе которого он встретился с таджикскими лидерами и официальными лицами, а также подписал восемь документов о сотрудничестве.

«Сейчас мы готовим почву для реализации договоренностей. Я был назначен заместителем посла Таджикистана в Иране в последние дни минувшего иранского календарного года (завершился 20 марта). Часть моей миссии состоит в том, чтобы в сотрудничестве с моими коллегами в Иране и Таджикистане как можно скорее приступить к реализации этих соглашений», — отметил Мохаммади.

Кроме того, он подчеркнул: «В ходе моей миссии в Иране я сделаю все возможное, чтобы сблизить две страны в политической и культурной областях. Надеюсь, что сотрудничество двух сторон как можно скорее превзойдет нынешний уровень».

Комментируя некоторые разногласия между двумя странами, Мохаммади сообщил, что они не настолько серьезны, чтобы их можно было назвать конфликтом.