Уфа, , 11:58 — REGNUM Третью колонну с гуманитарным грузом отправили в Донбасс из Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Так, 5 апреля из Уфы отправились грузовики с гуманитарной помощью общим весом около 84 тонн для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Они везут в Донбасс товары первой необходимости, продукты питания и строительные материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первые две колонны с гуманитарной помощью жителям Донбасса были направлены из Башкирии 4 и 18 марта. По просьбе администраций ЛНР и ДНР дополнительно был сформирован груз строительных материалов, которые необходимы для восстановления пострадавших зданий. В Башкирии начали формировать груз для четвертой колонны.