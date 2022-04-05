Куртамыш, Курганская область, 5 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Звериноголовском районе Курганской области без вести пропал семилетний мальчик. Об этом сообщает областное управление СКР.

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После его исчезновения Куртамышский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Оно заведено по факту убийства.

По данным следствия, мальчик пропал 4 апреля. Около 17:00 по местному времени того дня он ушёл на прогулку и не вернулся. Сейчас ведутся поиски пропавшего.