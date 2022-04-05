Тегеран, 5 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. 4 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси выразил готовность его страны помочь Катару в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

«Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь в проведении чемпионата наилучшим и самым подходящим образом», — отметил Раиси в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Хамадом бен Тамимом Аль Тани.

Иранский президент поздравил своего коллегу со священным месяцем Рамадан, сославшись на огромный потенциал для повышения уровня отношений и сотрудничества между двумя странами.

«Тегеран и Доха могут предпринять эффективные шаги в интересах двух стран и установить стабильность и безопасность в регионе, используя весь потенциал сотрудничества и установив тесную координацию», — заявил он.

Говоря о предстоящем визите эмира Катара в Тегеран, президент отметил: «В ходе этого визита будут приняты важные решения в целях дальнейшего развития отношений и сотрудничества между двумя странами в различных областях, представляющих взаимный интерес».

Он выразил удовлетворение проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре и пожелал стране успехов в организации этого важного спортивного мероприятия.