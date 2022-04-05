Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге с ковидным диагнозом госпитализировали 74 человека, что на 32 пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 5 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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Количество больных, размещённых на стационарном лечении COVID-19 в медучреждениях Петербурга, за сутки возросло до 1691 человека (+54 по отношению к прошлым суткам). Из них 248 больных лежат в реанимации, а 40 лечатся с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких (-7). Из стационаров выписали за сутки 26 петербуржцев (-16).

Коечный фонд Петербурга для лечения коронавируса составляет 1859 мест. За сутки этот показатель сократился на 150 коек. В городе к обычному режиму работы вернули один городской стационар. Теперь больных с ковидом и пневмонией лечат на базе восьми городских и одного федерального стационара.

На амбулаторном лечении ковида находятся 10 488 человек. Их количество сократилось за сутки на 144 пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки зафиксировали 700 случаев заражения коронавирусом (-59). От ковида, как основной причины, скончались за сутки 19 человек (+1), а переболели 4562 пациента (-256).

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