Тегеран, 5 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. 4 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна готова к заключению хорошей и прочной сделки, однако США затягивают переговоры в Вене своими чрезмерными требованиями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром Альбус-Саиди, в ходе которого обе стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, включая перемирие в Йемене и переговоры в Вене об отмене санкций против Ирана.

Альбус Саиди высоко оценил роль Ирана в установлении перемирия в Йемене и выразил надежду, что это может заложить основу для диалога между всеми вовлечёнными в конфликт йеменскими группами.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул важность полного снятия блокады против йеменского народа наряду с установлением режима прекращения огня, а также предоставлением гуманитарной помощи йеменцам.

Амир Абдоллахиан также раскритиковал США за введение новых санкций против иранских физических и юридических лиц.