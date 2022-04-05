Кызыл, 5 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Жителей Тувы по-прежнему волнует рост цен на продукты питания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, за минувшую неделю поступило 956 обращений по этому вопросу.

Наталья Стрельцова, REGNUM Овощи на рынке

При этом были перечислены торговые объекты с наиболее высокими ценами. В их число вошли ряд торговых точек базе республиканского Потребсоюза, где цены на все продукты питания были завышены на 100%. В некоторых магазинах города цены на хлеб достигают 35 рублей, молоко — 120 и так далее.

Тем временем, мэр города Карим Сагаан-оол выразил недовольство по поводу ярмарок, где цены должны быть ниже, чем в магазинах, однако в реальности оказалось всё наоборот.

«Как говорят посетители ярмарки, стоимость многих продовольственных товаров оказалась выше, чем в магазинах. А мы инициировали мероприятие с целью дать жителям столицы возможность приобретать продукты по приемлемым ценам, а предпринимателям без затрат на аренду продать свой товар», — напомнил он.

В связи с этим всех участников ярмарки обяжут предоставить информацию об обоснованности свои цен.