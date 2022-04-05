Биробиджан, 5 апреля 2022, 12:04 — REGNUM Во время спецоперации России по просьбе республик Донбасса не нужна спешка, она может навредить. Такое мнение высказала депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Татьяна Колнауз, сообщил 5 апреля телеграм-канал правительства ЕАО.
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Она подчеркнула, что Россия никогда не начинала конфликт и всегда была миротворцем.
Как сообщало ИА REGNUM, в мире набирает обороты антироссийская истерия, и долг жителей нашей страны — поддержать президента Владимира Путина в его решении, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Еврейской автономии Игорь Шавернев.