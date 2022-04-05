Биробиджан, 5 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Во время спецоперации России по просьбе республик Донбасса не нужна спешка, она может навредить. Такое мнение высказала депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Татьяна Колнауз, сообщил 5 апреля телеграм-канал правительства ЕАО.

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

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«Спецоперация на Украине — это как тонкая, тяжелая нейрохирургическая операция, где спешить не надо, ведь любая спешка может привести к летальному исходу. Мы, возможно, должны были раньше начать эту спецоперацию, ведь мы восемь лет наблюдали, как Украина производит геноцид над своим народом. Сейчас творится история. И от исхода этой истории зависит, как нас будет воспринимать Запад на карте мира. Либо он будет продолжать и дальше с нами играть, либо он будет нас бояться, как большого, страшного, сильного русского медведя, у которого не стоит стоять на пути», — считает Татьяна Колнауз.

Она подчеркнула, что Россия никогда не начинала конфликт и всегда была миротворцем.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире набирает обороты антироссийская истерия, и долг жителей нашей страны — поддержать президента Владимира Путина в его решении, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Еврейской автономии Игорь Шавернев.