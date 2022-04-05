Казань, , 11:51 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 263 теста на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 120 заболевших, сообщает 5 апреля общероссийский оперативный штаб.

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Всего в республике зарегистрировано 138 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 130 957 пациентов, скончались 1890 человек. За сутки больничный закрыли 760 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) не опасаются прихода новой волны коронавируса. Небольшой страх испытывают 26%. Сильно боятся COVID-19 лишь 3%,

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