Буэнос-Айрес, , 12:02 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес принял 4 апреля во дворце правительства своего чилийского коллегу Габриэля Борича. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

Во время встречи главы государств несколько раз подчеркивали, что у них «много общего», и что они могут стать «друзьями и союзниками». Президенты обсудили вопросы прав человека, энергетическую ситуацию, последствия изменения климата, гендерную повестку и обменялись подарками.

Ключевым пунктом встречи стал вопрос о создании межокеанского коридора, по которому Аргентина сможет получить доступ к тихоокеанским портам Чили, а Чили — к атлантическим портам Аргентины.

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