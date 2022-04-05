Элиста, 5 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 37 новых носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 93 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На стационарном лечении остаются 68 пациентов с COVID-19. Пять человек находятся в тяжёлом состоянии, один из них подключён к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 50 405 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 48 880 пациентов. Жертвами COVID-19 стал 831 человек.