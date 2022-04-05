Ижевск, , 11:49 — REGNUM Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН занимаются культивированием растения, которое является более сладким и менее вредным, чем сахар. Речь идет о стевии, сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Стевия

Отмечается, что в настоящее время растет число людей, заболевания которых связаны с чрезмерным потреблением сахара. Это сахарный диабет, нарушения обмена веществ, аллергия. Такие граждане нуждаются в ограничении потребления сахара или полном его исключении из рациона. Его может заменить стевия.

В Удмуртии растение выращивается как однолетнее, в зимнее время растение стевия может сохранятся в домашних условиях, подвальном помещении или теплице. Размножается растение черенками или семенами, которые можно купить в магазине.

«В связи со сложностью традиционных способов размножения в Удмуртии также есть опыт клонального микроразмножения стевии методом in vitro (в пробирке), при котором в сжатые сроки на небольшой площади можно получить посадочный материал высокого качества в большом объеме», — подчеркнули в пресс-службе.

Употреблении стевии улучшает коагуляцию крови и регенерацию клеток, снижает риск развития новообразований, укрепляет сосуды.

По словам Альбины Филипповой, младшего научного сотрудника Отдела интродукции и акклиматизации растений центра, которая выращивает данную культуру, из-за многочисленных полезных свойств стевия может занять достойное место в производстве и в будущем может заменить весь сахар.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Удмуртии ранее вынесла предостережение ретейлеру, который не обеспечил своевременные поставки сахара в магазины сети. Также предостережение получил производитель куриных яиц в целях недопущения роста цен.

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