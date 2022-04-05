Москва, , 11:50 — REGNUM В Абхазии вырастает уже третье поколение, которое празднует победу на Грузией в «Отечественной войне». Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Давид Тархан-Моурави На самом деле это братоубийственная война. Генетически грузины и абхазы очень близки. Ещё 500 лет назад они считали себя одним народом.