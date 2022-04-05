Усинск, Коми, , 11:49 — REGNUM В Коми завершено расследование уголовного дела по обвинению 77-летней жительницы Печоры. Пенсионерку обвиняют в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

По данным ведомства, женщина, будучи директором частной организации, c 2015 по 2020 годы заключала с администрацией Усинска договоры на поставку дров жителям трёх населённых пунктов за свой счёт с последующей оплатой предоставленных ею услуг.

Кроме того, предпринимательница подавала документы на получение субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате превышения тарифной ставки над предельно максимальными розничными ценами на топливо.

«Фактически обвиняемая либо поставляла дрова не в полном объёме, либо не поставляла вовсе. При этом она предоставляла в мэрию подложные документы с указанием услуг, которые не выполняла. В результате она незаконно получила из городского бюджета более 31 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пензы отдала курьеру полмиллиона рублей.