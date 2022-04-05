* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:48 — REGNUM Министерство высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило всем государственным и частным университетам Афганистана письмо о том, что преподавателям-женщинам больше не разрешается посещать научные конференции мужчин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

В письме говорится, что женщины-преподаватели, студентки и аспирантки не допускаются к участию в мужских программах. В письме также содержится указание всем государственным и частным университетам создавать программы отдельно для мужчин и женщин, и что ни один мужчина не имеет права участвовать в женских программах.

Также указано, что на церемонии выпуска студентки должна быть в хиджабе, и ни одна студентка не имеет права размещать фото или видео церемонии в социальных сетях.

В письме частным университетам сообщается, что студенты не имеют права проводить свободное время без согласования с руководством университета.

Министерство высшего образования ранее запретило преподавателям и студентам общаться со СМИ.