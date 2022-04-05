Москва, 5 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Минпромторг России 21 апреля 2022 года планирует в ходе тендера выбрать исполнителя контракта на информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение мероприятий, способствующих развитию импортозамещения в судостроительной отрасли и повышению уровня локализации судового комплектующего оборудования. Стартует тендер с ценой 195 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

По контракту предусмотрен аванс в 50%. Срок действия договора — до 15 ноября 2024 года. Планируется три этапа реализации работ.

В документации уточняется, что профильным департаментом министерства «ведется системная работа по увеличению доли строительства судов на отечественных верфях и по повышению уровня локализации в части применения комплектующего оборудования и материалов российского производства». Работы ведутся в рамках ведомственного проекта «Новый облик судостроительной отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Напомним, ранее министерство подвело итоги по одному из четырёх тендеров в сфере авиастроения. С корпорацией «Иркут» планируется подписать контракт на 15,5 млрд рублей. В задачи исполнителя входят работы, связанные с максимальным импортозамещением компонентов и систем по проекту «Сухой Суперджет». Ещё по двум многомиллиардным тендерам в этой же сфере идёт работа комиссии.

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