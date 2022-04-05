Москва, , 11:47 — REGNUM Проявления русофобии в странах Запада не только становятся массовыми, но и остаются безнаказанными. Об этом 5 апреля заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правозащитник отметил, что проявлениям агрессии подвергаются не только взрослые, но и дети.

«Речь идет от запретах, оскорблениях, преследовании на бытовом уровне, давлении на детей — создании препятствий полноценному учебному процесса. Западные политики реагируют слабо. Это порождает синдром безнаказанности», — сказал Брод.

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