Луганск, , 11:47 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», сообщили 5 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11:10 (совпадает с мск) с направления населенный пункт Орехово по населенному пункту Донецкий с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 апреля украинские боевики подвергли Ленинский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Читайте также: ВСУ обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка – НМ ДНР