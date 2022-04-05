Луганск, 5 апреля 2022, 11:47 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив 40 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», сообщили 5 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 апреля украинские боевики подвергли Ленинский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Читайте также: ВСУ обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка – НМ ДНР