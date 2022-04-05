Каракас, 5 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Венесуэла примет Всемирный фестиваль сальсы с 11 по 15 июня в Каракасе. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Eneas De Troya Николас Мадуро

«Мы собираемся провести большой фестиваль сальсы <…> 11, 12, 13, 14, 15 июня: Всемирный фестиваль сальсы в Каракасе-2022», — сказал Мадуро.

Своё заявление венесуэльский лидер сделал по итогам встречи с пуэрториканским певцом Маэло Руисом.