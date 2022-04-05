Тель-Авив, Израиль, 5 апреля 2022, 11:46 — REGNUM Рэпер Моргенштерн улетел из Дубая (ОАЭ) в Израиль. Об этом музыкант сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Моргенштерн поделился с подписчиками фотографиями из Израиля, подписав их: «Шалом». Он не стал уточнять, почему решил переехать.
Добавим, что рэпер также набил себе татуировку в виде символа иллюминатов. На шее артиста изображён треугольник, в котором располагается глаз.
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