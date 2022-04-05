Пенза, , 11:45 — REGNUM В Пензенской области выявили 261 новый случай заражения коронавирусом, больничный закрыли 784 человека. В госпитали за минувший день доставили 43 ковид-пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 5 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 180 568 случаев. Выздоровели за все время 170 211 пациентов, скончались 5622 человека, из них шестеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России зарегистрировал 1 апреля первую в мире назальную вакцину от коронавируса.

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