Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 409 человек, выписаны с выздоровлением 863 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (81), Таганроге (29), Волгодонске (22), Шахтах (15), Аксайском и Белокалитвинском районах, Новочеркасске (по 14). Чуть более 29% заразившихся – люди старше 66 лет, 10% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё четверо мужчин в возрасте от 46 до 94 лет и три женщины в возрасте от 66 до 85 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 365 786 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 349 766 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 773 пациента.