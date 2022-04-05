Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и резко возросло суточное количество госпитализированных в ковидные стационары. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 5 апреля, в Чувашии официально выявлено 77 156 случаев заражения коронавирусом. Из них 4 апреля лабораторно подтверждено 57 случаев инфицирования, 3 апреля — 60.

Вылечились от ковида 62 414 человек, доля выздоровевших составила в целом 80,89%. В том числе 4 апреля вылечился и выписан 501 пациент.

В то же время 4 апреля госпитализирован в ковидные стационары 51 больной, в то время как 3 апреля направили в больницы 14 пациентов с коронавирусом.

От ковида в Чувашии умерли ещё два человека. Всего жертвами пандемии стали 4563 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава минздрава Чувашии Владимир Степанов отметил «положительный тренд» по наличию свободного коечного фонда, темпам высвобождения ковидных мест и перевода больниц в плановый режим работы, а также в части снижения случаев заражения коронавирусом и смертности.