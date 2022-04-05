Стокгольм, 5 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. 4 апреля стало известно, что градостроительный комитет в Стокгольме отказался менять название одной из столичных улиц, где располагается посольство Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал TV4.

Стокгольм, Швеция

Eлле Сеттерберг, председатель комитета, оправдывает свое решение тем, что нужно быть осторожным при смене названий на улицах.

«Должны быть очень веские причины для этого, и с существующим названием улицы могут возникнуть проблемы», — заявил чиновник в эфире TV4.

Напомним, что ранее местные власти Стокгольма получили запрос изменить название улицы, где расположено посольство России, с тем чтобы новое имя было связано с Украиной.