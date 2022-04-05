Вашингтон, 5 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большинство людей пытаются покинуть Афганистан. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса Института Гэллапа, сообщает телеканал Afghanistan International.

Afghanistan Matters Афганистан

Согласно опросу, проведённому в августе и сентябре 2021 года, более 53% граждан заявили, что хотят покинуть Афганистан. Политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отчаяние и безысходность являются одними из основных причин, по которым афганцы пытаются бежать из страны.

Институт сообщает, что миллионы афганцев находятся под угрозой голодной смерти с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял власть в свои руки. Помимо гуманитарного кризиса, ситуация в Афганистане ухудшается во многих отношениях: 82% женщин и 69% мужчин иногда не могут позволить себе еду.

В отчёте говорится, что, учитывая кризис на Украине, увеличение числа афганцев, желающих эмигрировать, вероятно, вызовет обеспокоенность в странах региона и в Европе из-за возможного повторения миграционного кризиса 2015 года.

По данным Института Гэллапа, большинство афганцев хотят эмигрировать в Турцию, Германию, Канаду и США. Сообщается, что желание граждан покинуть Афганистан проявляется практически во всех сферах жизни, 56% мужчин и 50% женщин хотят покинуть страну.