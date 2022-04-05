Багдад, , 12:08 — REGNUM Неизвестные атаковали два логистических конвоя армии США в Ираке утром во вторник, 5 апреля. Об этом сообщает информационное агентство SHAFAQ.

Армия Ирака Tasnimnews.com

По данным журналистов, американская военная техника была атакована в провинциях Багдад и Бабиль.

Отмечается, что на пути следования колонн были установлены неустановленные взрывные устройства, которые вывели из строя несколько грузовых машин. О жертвах в рядах армии США не сообщается.

Местные СМИ полагают, что за нападениями стоит повстанческая группировка, члены которой выступают против американского военного присутствия на территории Ирака.