Москва, 5 апреля 2022, 11:45 — REGNUM Длительное неиспользование железной дороги через Абхазию было большой ошибкой Грузии. Об этом заявил 5 апреля на брифинге в офисе ИА REGNUM председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Необходимо достигнуть соглашения с абхазами об открытии этой дороги. По ней можно поставлять грузинскую продукцию в Россию, что сразу же увеличит товарооборот между двумя странами.
Давид Тархан-Моурави