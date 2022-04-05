Симферополь, , 11:42 — REGNUM Звания почётного крымчанина будет лишён второй президент Украины Леонид Кучма. Об этом 5 апреля сообщил спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Владимир Константинов Council.gov.ru

Кроме того, сообщил Константинов, звания «За верность долгу» будут лишены украинский спортсмен, уроженец Симферополя Александр Усик и экс-председатель Совета министров автономной республики Крым Сергей Куницын.

«Государственный совет Республики Крым готовит проект закона Республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать наград лиц, которые утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие», — приводит слова Константинова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 апреля, Госсовет Крыма поддержал инициативу о внесении в Госдуму проекта поправок в Гражданский кодекс РФ о принудительном изъятии имущества у граждан недружественных стран.