Ярославль, , 12:00 — REGNUM Проблемы уборки и содержания контейнерных площадок в Ярославской области долгое время остаются неразрешёнными. Депутатские слушания по вопросу обращения с отходами состоялись 5 апреля в Ярославской областной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Контейнерная площадка в Ярославле Вконтакте

Вопрос об уборке и содержании контейнерных площадок поднял депутат Константин Гриднев.

«По факту мы наблюдаем по всей территории Ярославской области ухудшение уборки контейнерных площадок. Уборку хотелось бы по контейнерам гораздо чаще, потому что деньги берутся, по-моему с 2018 года поднялись тарифы в разы единовременно. И то, что сейчас вы их не меняете, конечно, спасибо, но они и так завышены. Но приходят обращения граждан, что переполнены контейнеры, их не убрали, другие вокруг закидывают — очень много обращений и ко мне, как к депутату, я знаю, что в муниципалитеты пишут. Крысы. И их очень много. И это жилые массивы, детские сады, школы рядом», — рассказал народный избранник.

При этом депутат отмечает, что нынешних четырёх-пяти контейнеров для современных жилых массивов попросту мало. Гриднев подчеркнул, что нужна чёткая сортировка мусора.

«Почему не рассматривается вопрос ближе к Московской области поставить перерабатывающий завод? У нас переславский полигон засыпали за несколько месяцев, который мог проработать ещё лет пять. Мы начали возить в Ростов. Целесообразно, чтобы утилизация была выгодна и муниципальному образованию, и региональному оператору, и исполнителю-субподрядчику», — заключил Гриднев.

В ответе докладчик — заместитель председателя правительства Ярославской области Артём Молчанов пояснил, что сейчас для более качественной уборки разрабатывают дополнительные меры.

«Мы прорабатывали этот вопрос. Дополнительные мероприятия, кроме принятия контрольных мер по заявлениям, по обращениям. Мы считаем, что можно создать такую публичную «горячую линию» приёма заявлений, обращений, куда нам будут оперативно приходить фотографии. Знаете, это достаточно такой простой механизм, он реализуется и в других регионах. И на основании этого уже принимать меры. Я не буду сейчас погружаться в то, что есть мораторий по проведению проверок, не буду говорить о том, что сложности с выездом и так далее. Это вообще не имеет никакого значения. Потому что если мы хотим принять контрольные меры, мы всегда найдём для этого механизмы и инструменты. Если есть зафиксированное нарушение», — ответил на вопрос депутата чиновник.

Вопрос же надлежащего содержания контейнерных площадок несколько сложнее, так как многие их них не имеют хозяина.

«Не погружаясь, как это происходило и так далее, но большое количество контейнерных площадок на территории города Ярославля находится не на общедомовой территории и по сути находится на территории общего пользования. И, по сути, под ответственностью муниципальных наших властей. У них тоже должен быть понятный источник финансирования, порядок финансирования, как эти контейнерные площадки нужно содержать. Нужно решить вопрос с хозяином контейнерной площадки. Площадка — территория. И я не буду сейчас говорить о рецепте решения, о том как мы видим эту работу. Она, к сожалению, не предусмотрена в федеральном законодательстве — это пробел. То есть, навязать эту контейнерную площадку близлежащим домам на сегодняшний день федеральное законодательство не позволяет. Но вопрос содержания территории, интересы области, муниципалитета и близлежащих домов могут быть добровольно урегулированы нашими соглашениями», — объяснил Артём Молчанов.

При этом чиновник подчеркнул, что реализовать подобные соглашения необходимо в ближайшее время.