Вашингтон, 5 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

(сс) Sarah Connors Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз»

Бучневич забросил шайбу и отдал две голевые передачи в игре с «Аризоной Койотс» (5:1). В текущем сезоне на его счету 57 (24 + 33) очков в 60 матчах.

Первой звездой стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Второй звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск, на счету которого два гола в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).