Симферополь, 5 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Бывшего президента Украины Леонида Кучму лишат звания «Почётный крымчанин». Об этом заявил 5 апреля спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

President.gov.ua Леонид Кучма

По его словам, Крым лишит Кучму звания «Почётный крымчанин». Кроме того, почётных знаком «За верность долгу» лишатся украинский политик, бывший глава Севастопольской госадминистрации Сергей Куницын, а также спортсмен Александр Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, угрожая российским журналистам, скатился до уровня террориста.