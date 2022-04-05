Благовещенск, , 11:49 — REGNUM В Амурской области весна будет сопровождаться снегопадами, минусовыми температурами и сильным ветром. Такой прогноз представила специалист регионального гидрометцентра Елена Печкина, сообщили в Амурской службе новостей.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Циклоны ждут в регионе не только 5 апреля, а также 8, 10 и 11 апреля. Непогода будет сопровождаться мокрым снегом и сильным ветром. В начале неделе температура воздуха в Приамурье будет опускаться ночами до — 12 — — 17 градусов, днём — до — 10.

Выпадение мокрого снега прогнозируют в Зейском и Селемджинском районах. Усиление ветра ожидается до 21 метра в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в южных районах Амурской области на дорогах гололёд. Это стало причиной отмены 5 апреля автобусного сообщения Благовещенска с Хабаровском, Белогорском, Райчихинском, а также посёлками Талакан, Новобурейск и Прогресс.