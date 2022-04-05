Москва, 5 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак предупредила подписчиков, что от её имени мошенники присылают сообщения с «мутными предложениями». Она написала пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Собчак попросила людей не верить сообщениям о том, что она якобы открывает партию и ищет людей из России, которым арестовали счета за границей. «Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь… сижу в Москве и пишу сценарии к новостям», — призналась она.

Ранее Ксения Собчак со своим сыном отправилась в отпуск. В Сети появились слухи, что журналистка якобы планирует получить израильское гражданство.