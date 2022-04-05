* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 5 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Китай принял дипломатов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленных в посольство Афганистана в Пекине. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки.

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Он не назвал имена дипломатов, но источники в Afghanistan International сообщили, что Мохиуддин Садат, первый секретарь посольства, был назначен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным собеседников, МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует в ближайшее время направить в Китай ещё двух дипломатов.

Моттаки сообщил журналистам, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеются на расширение связей с Пекином, особенно в сфере экономики.

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Напомним, ранее Амир Хан Моттаки принял участие в третьей встрече стран-соседей Афганистана по приглашению министра иностранных дел Китая. Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Китая, Пакистана, Ирана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Индонезии и Катара.

Ни одна из этих стран пока не признала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но назначенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломаты на сегодня представлены в посольствах Афганистана в Туркмении, Пакистане, Катаре и России.