Москва, 5 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Этнические русские и русскоязычные все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии за границей. Об этом 5 апреля заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам правозащитника, случаи ущемления прав соотечественников за рубежом носят уже массовый характер.

«Следствием информационной беспрецедентной войны является рост агрессивной ксенофобии в отношении русских, русскоязычных — это массовое нарушение прав наших соотечественников за рубежом. И дискриминация русских за рубежом имеет тенденцию к увеличению», — сказал Брод.