Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Более 300 мероприятий планируется провести в Ростове-на-Дону в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 5 апреля сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Два года мы не праздновали День Победы масштабно и, наконец, эпидемиологическая ситуация нам позволила организовать все праздничные мероприятия по традиции – ярко, массово, с размахом. В период празднования обеспечивать безопасность будут сотрудники полиции, казачьей дружины», — написал Логвиненко в своём телеграм-канале.

В частности, планируется провести спортивные игры, фестивали, концерты, и патриотические акции, тематические выставки. В привычном формате состоится традиционное шествие «Бессмертного полка», пройдут выездные концерты перед домами ветеранов.

На Театральной площади 9 мая состоится парад Победы, гала-концерт, световое шоу, а вечернее небо озарит праздничный фейерверк.