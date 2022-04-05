Мурманск, 5 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Мурманской области на обеспечение связи вдоль дорог и туристических маршрутов направят 180 млн рублей, сообщает региональное правительство.

petto123 Смартфон за рулем

«Устойчивый прием сотовой связи появится на 16 муниципальных, межмуниципальных дорогах и дорогах местного значения в Терском, Кандалакшском, Ловозерском, Кольском районах, Ковдорском и Печенгском округах», — отметил губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в России рост тарифов на услуги сотовой связи будет сопоставим с инфляцией.