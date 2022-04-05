Новосибирск, 5 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Новосибирске на базе муниципального автотранспортного предприятия должна быть создана своя школа подготовки квалифицированных кадров. Об этом в ходе расширенного аппаратного совещания с главами подразделений администрации сегодня, 5 апреля, заявил мэр Анатолий Локоть.

vylip Водитель автобуса

«Задача номер один для ПАТП-4 на сегодня – укомплектование бригад. Необходимо обеспечить работу муниципального транспорта точно по графику. Это всегда было нашим основным преимуществом перед коммерческим транспортом, — сказал Локоть. — Считаю, что для муниципального предприятия необходимо иметь свою школу подготовки водителей».

По данным начальника управления пассажирских перевозок города Владимира Кондаурова, ситуация с нехваткой кадров постепенно стабилизируется: за последний месяц на работу принято 90 водителей, осталось набрать ещё 39 человек.