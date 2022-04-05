Тольятти, Самарская область, 5 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Замначальника железнодорожной станции в Самарской области обвинили в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По версии следствия, с января 2019 года по январь 2021 года в Тольятти обвиняемый заместитель начальника железнодорожной станции «Жигулевское море» постоянно получал деньги от гражданина за ускорение процесса подачи (уборки) железнодорожных вагонов на станциях «Жигулевское море» и «Химзаводская» Куйбышевской железной дороги без задержки на этих станциях.

Следователи считают, что общая сумма взяток составила 730 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы дела преданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре чиновника и лесничего обвинили в получении взятки.