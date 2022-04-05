Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 5 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Отношения правительства губернатора Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси с администрацией президента США Джо Байдена «не могут быть лучше». Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявил сам пуэрториканский губернатор.

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«Отношения моего правительства с администрацией Байдена не могут быть лучше. Изменения были разительными. Они устранили все препятствия, существовавшие при выделении федеральных средств на восстановление, они предлагают техническую помощь в различных секторах, и его кабинет постоянно посещает остров», — сказал Пьерлуиси.

По его словам, американская поддержка «ощущается и приносит большую пользу нашим людям».