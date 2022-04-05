Томск, 5 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. 61 заразившийся был госпитализирован в ковидный стационар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 127 006. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 491 человек, в том числе 75 за последние сутки.

Жертвами коронавируса, по данным на 5 апреля, стали 798 пациентов. За сутки зарегистрировано один летальный случай.